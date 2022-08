Het begon als grapje op een feest, nu is Claudia al jaren een van ‘s werelds beste Marilyn Monroe lookalikes

Politie toont beelden van man die pinde met pas van gedode man

De politie heeft via social media beelden gedeeld van een onbekende man die geld heeft opgenomen met de pinpas van een man die op 13 juni onder verdachte omstandigheden dood in zijn woning in de Zaagmolenstraat in Rotterdam werd gevonden. De politie wil de man op de beelden spreken. ,,Mogelijk kan hij meer vertellen over wat er die nacht gebeurd is”, meldt de politie.

2 augustus