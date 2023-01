Het bewijs staat op camera: boommarter opgedoken in Rotterdam

met videoHet was jarenlang onzeker, maar nu is er toch echt bewijs dat Rotterdam een inwoner rijker is. De boommarter is opgedoken in een gebied aan de noordrand van de stad. Het diertje is gefilmd door een wildcamera in natuurgebied de Ackerdijkse Plassen. Tot grote blijdschap van boswachter Natascha Hokke van Natuurmonumenten.

Hoe bijzonder is het dat een boommarter in Rotterdam is gezien?

,,Het dier kwam vroeger in het oosten van het land voor, maar is de laatste jaren al bezig met een flinke opmars naar het westen. Zo is de boommarter al eens gespot in de Broekpolder in Vlaardingen. Er is ook weleens een boommarter in de stad gevonden, maar die was helaas doodgereden. Nu hebben we voor het eerst bewijs dat het dier hier leeft aan de noordrand van Rotterdam. En dat is wel heel bijzonder.’’

Waarom had je al het vermoeden dat ie hier leefde?

,,De camera had al een aantal keer beelden opgenomen van een vermoedelijke boommarter. Maar het beeld was steeds niet goed genoeg om te zeggen dat het er echt een was. Een boommarter en een steenmarter lijken erg op elkaar. Aan bijvoorbeeld de oren kun je zien om welke soort het gaat. Die moeten goed in beeld zijn.’’

Kunnen wandelaars het dier tegenkomen?

,,Die kans is echt heel erg klein. Dan moet je wel heel veel geluk hebben. Boommarters zijn namelijk heel schuw en voornamelijk ’s nachts actief. Mijn collega’s en ik hebben er nog nooit een gezien. Maar de beleving en de weet dat er ergens een boommarter leeft is speciaal.’’

Is ie net zo schattig als ie eruitziet?

,,Nee, zeker niet. Het lijken hele donzige beestjes die je misschien wel zou willen knuffelen, maar dat is niet aan te raden. Al lijkt ie heel aaibaar met zijn vacht en staart. Ze hebben hele scherpe tanden. Het is een echt roofdier. Ze springen van boomtop naar boomtop, zijn super atletisch en wendbaar.’’

Moeten we nog oppassen voor de kabels in onze auto’s?

,,Dat hoeft niet. Dat is namelijk de steenmarter. Die is daar beroemd en berucht om. Die leeft meer in stedelijke gebieden. Een boommarter leeft echt in het bos en kruipt niet zomaar onder je motorkap.’’

