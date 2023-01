Het duurde wat langer, maar de bewoners van de spectaculaire Cooltoren hebben hun sleutels

De oplevering wordt gemeld door het Rotterdamse architectenbureau V8, dat verantwoordelijk is voor het spectaculaire ontwerp van de toren aan de Baan. Volgens de architecten is het een toren ‘die past in het fijne stadsweefsel op de grond en op elke hoogte betekenis heeft’. Hoofdarchitect Rudolph Eilander liet eerder in deze krant weten dat het ontwerp geïnspireerd is op de The Chrysler Building in New York en de boven- en onderkant elkaars spiegelbeeld zijn.