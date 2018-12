Het duurste huis van Nederland komt in Rotterdam. Voor 15 tot 20 miljoen euro is het van jou

Douane doet megavangst: 2.500 kilo coke tussen de meloenen

17:35 Medewerkers van de douane hebben in de haven van Rotterdam in een container vol meloenen 2.500 kilo cocaïne gevonden. Het schip waar de container op stond was afkomstig uit Brazilië. In verband met de vondst is een man aangehouden. Straatwaarde van de partij: zo'n 125 á 150 miljoen euro.