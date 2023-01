Het eerste Deltawerk is 65 jaar oud, kan het met een veranderend klimaat nog eens zo lang mee?

Op 14 buslijnen schrapt RET ritten vanwege tekort aan chauffeurs

Vervoerder RET schrapt opnieuw noodgedwongen ritten in de dienstregeling, dit keer gaat het om 14 buslijnen in de regio. Ongeveer twee à drie procent van de ritten op deze lijnen wordt uit de dienstregeling gehaald. Het is volgens de RET een tijdelijke maar noodzakelijke ingreep vanwege een tekort aan buschauffeurs en ziekte.

