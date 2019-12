Het eten is uitstekend, maar ober steelt show bij Gastrobar Ster

Wat lief! Aandoenlij­ke kiekjes van net geboren François-langoertje in Blijdorp

11:26 Wow, wat een vertederend familieportret in Diergaarde Blijdorp. Een nét geboren François-langoertje, dat nog pril en kwetsbaar de wereld in tuurt, veilig in de armen van ma. Natuurlijk dé kans voor ‘huisfotografen’ in de Rotterdamse dierentuin om een puike plaat te schieten. Zoals vaste klant Sylvia Kroos, die er wel vaker als de kippen bij is om foto’s van jong geluk te maken.