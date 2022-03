Het fouilleren van Vincent Karremans was allesbehalve eerlijk en neutraal

Oudshoorn had het over de slavernij, racisme en de toeslagenaffaire’. In de schitterende Brielse Catharijnekerk was gemopper over deze politiek-correcte, woke-boodschap van de Amnesty International-voorvrouw op wat een feestdag over de geboorte van Nederland moest zijn. Het leed van de wereld lijkt ver weg in dat pittoreske vestingstadje waar iedere deur en kozijn glanst in de Sikkens-lak. Er was tijdens de manifestatie al aandacht voor de oorlog in Oekraïne en daar ging Oudshoorn nog eens overheen met misstanden dichterbij huis. Moest dat nou? Hulp kwam uit onverwachte hoek.