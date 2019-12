Het geheim van deze best lopende bioscoop van Nederland: ongedwongen sfeer en héél véél popcorn

Kerstmenu Met deze producten ligt de hele regio op je bord tijdens het kerstdiner

11:30 Een heel kerstmenu van lokale ingrediënten? Op het eerste gezicht lijkt het een onmogelijke opgave, maar niets is minder waar. Voor dit menu met louter ingrediënten van boeren en ambachtelijke makers uit de buurt moest ik zelfs kiezen: er was meer dan op de kerstdis paste. We zijn in deze regio gezegend met een ongelofelijke rijkdom aan prachtige producten, die we soms vergeten op waarde te schatten. Het leverde een klassiek menu op met wild, wintergroenten en hier en daar een stadse twist.