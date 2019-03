Het Grote Feyenoord dna-onderzoek valt in de prijzen

Opel Nederland is in de prijzen gevallen met het ‘gewaagde en authentieke’ Grote Feyenoord dna-onderzoek en heeft een ESA Award gekregen. Vorig jaar werd onderzocht of het supporter zijn van Feyenoord nou wel of niet in het dna zit. Het Legioen gaf zich massaal op voor het onderzoek, waaruit uiteindelijk bleek: of iemand Feyenoord-supporter wordt, ligt aan opvoeding, omgeving en vrienden.