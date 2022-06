‘Het hart van velen ligt bij de Kuip, maar zouden ze een geliefd familielid van 85 ook zo laten verpieteren?’

Duurste huis van Nederland

Te koop: het duurste huis van Nederland (AD, 15-6). Het is schandelijk dat de krant zich leent voor reclame voor een dergelijk schaamteloos plan in een stad waar honderden alleenstaanden en gezinnen wanhopig op zoek zijn naar een betaalbare woning. Op deze locatie kunnen tientallen gewone woningen worden gebouwd. En de gemeente laat dit toe. De grondeigenaar vertrekt naar Dubai en lacht in zijn vuistje. Ik begrijp wel waarom steeds meer mensen boos zijn en zich van de samenleving afkeren.

Frans Griffioen, Schiedam

Mijn oude school

Wat een verrassing in het AD (20-6): mijn oude school in de Ploegstraat in het scholencomplex uit 1923. Het artikel is echter niet helemaal volledig qua opsomming van de scholen die erin zaten: ik zat namelijk, net als mijn zus, op de zogeheten ‘Meisjesopleidingsschool De Lenteakker’. Waarvan de ingang in de Ploegstraat was, waar we ook woonden. De gymzalen, een voor de jongens en een voor de meisjes, lagen ook bij de ingang in de Ploegstraat op de eerste etage. Wij zaten met de meisjesschool op de begane grond en op de etage boven ons zat de jongensschool.

Gerda Vogelzang, Poortugaal



Moet Rotterdam Airport straks ook krimpen?

Schiphol moet van het kabinet fors inkrimpen. Met ongeveer 50.000 vluchten, dat is zo’n 10 procent. Het zat eraan te komen. Maar ziet u de bui ook al hangen boven het vliegveld Rotterdam The Hague Airport? Kortgeleden in het AD (2-6) een positief artikel waarin omwonenden uitgebreid mochten vertellen geen hinder te ondervinden van RTHA. Een volgende stap naar uitbreiding van de vluchten is hiermee snel gemaakt. Goed om ook voor RTHA het milieu en de geluidshinder te blijven volgen. Het bekende waterbedeffect ligt op de loer.

Bas Dielemans, Schiedam

Alleen wat oude kleedkamers

Graag reageer ik op briefschrijver Jan Dammes (AD, 14-6). Hoe kun je nou met droge ogen beweren dat de Kuip lijdt aan misschien wel wat oude kleedkamers en dat het voor de rest meevalt? Of dat trainers nooit commentaar hebben gehad op de staat van het stadion? Ik kan me herinneren dat Gertjan Verbeek eigenhandig de kleedkamers verbouwde, omdat er geen geld was om ze op te knappen. Dat geld verdween immers in de bodemloze putten van adviesbureaus en plannenmakerij.

Waarom sluiten bijna alle Feyenoordsupporters op sociale media de ogen voor de werkelijkheid en ontkennen ze massaal dat aan de 85-jarige Kuip al tien tot vijftien jaar geen fatsoenlijk onderhoud meer is gepleegd? Het hart van briefschrijver Dammes en velen met hem ligt bij de Kuip, maar zouden ze een geliefd familielid van 85 ook zo laten verpieteren? Ik denk het niet.

R. Visser, Rotterdam

