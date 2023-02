Het Heemraadsplein wordt in juni een bierwalhalla

Waarom gaan de trams tegenwoor­dig in slakken­gang over Erasmus­brug?

Wie regelmatig met de tram over de Rotterdamse Erasmusbrug rijdt, is het vast opgevallen: de trams gaan in slakkengang de brug over. Wat blijkt? De rails zijn niet helemaal in orde. Er wordt uit voorzorg langzamer gereden, meldt de RET, totdat het probleem is verholpen.