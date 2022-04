‘Het hele gebeuren zet Rotterdam en de regio terug op de maritieme kaart’

Overal in het land verrijzen schooltjes voor gevluchte kinderen, maar in Rotterdam pakken ze het groots aan

Overal in het land verrijzen schooltjes of klassen voor gevluchte Oekraïnertjes. Maar in Rotterdam wordt het heel groots aangepakt: tweehonderd Oekraïense kinderen pakken de draad op en gaan hier naar een eigen school. Ze krijgen deels (online-)les rechtstreeks vanuit hun eigen land in oorlog en deels van Oekraïense juffen. ,,Nazad do shkoly!”

14 april