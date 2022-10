Het huis van Jeroen en Alicia staat vol met verzamelingen: van erotische beeldjes tot platen

Binnenkijken Jiska woont in een huis uit de jaren 20: ‘Het ene valt open en het andere klemt weer enorm’

Een Rotterdams huisje: zo noemt Jiska (34) haar plekje in de Rotterdamse Kralingseveer op haar Instagram-pagina. Samen met haar vriend woont ze sinds een aantal jaar in een ‘echt huisje’, in plaats van een appartement in de stad. ,,Het is hier een stuk rustiger.”

15 oktober