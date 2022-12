Het huisje waar Hennie 30 jaar woonde werd gesloopt: ‘Huilend heb ik staan kijken hoe het geplet werd’

update Stroomsto­ring in Franciscus Gasthuis in Rotterdam na uren verholpen, spoedeisen­de hulp weer open

In het Franciscus Gasthuis & Vlietland is er niet langer sprake van een stroomstoring. Het ziekenhuis kampte sinds vanmiddag met een gedeeltelijke stroomuitval, waardoor de spoedeisende hulp gesloten moest worden. De stroomstoring had niet direct grote gevolgen voor de patiënten.

