Het is gedaan met de omstreden Islamitische Universiteit van Europa

Nederland nog altijd te droog, maar Rotterdam heeft neerslago­ver­schot

12:30 De lange, warme, droge zomer van 2018 laat nog steeds zijn sporen na in Nederland. Behalve in Rotterdam. Gemiddeld gezien is er sinds april vorig jaar over heel het land 121 millimeter minder neerslag gevallen dan er is verdampt. Maar de Maasstad heeft, aldus Weeronline, een neerslagoverschot van ongeveer 20 millimeter.