Het is gelukt! Menno van Gorp is voor derde keer de beste breakdancer ter wereld

Unicum in Blijdorp: kleine okapi Kisala heeft na 62 dagen eindelijk gepoept

22:22 Het is een wonder: de kleine okapi in Diergaarde Blijdorp heeft eindelijk gepoept. Liefst 62 dagen wist koter Kisala de drolletjes op te houden, maar vandaag was het dan eindelijk raak, meldt Blijdorp op Facebook. ,,Het lijkt niet heel bijzonder, maar dat is het wel! Jonge okapi’s poepen pas na ongeveer 60 dagen. Kisala wachtte dus nog twee dagen langer’’, zo wordt eraan toegevoegd.