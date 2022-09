‘Het is niet de schuld van de vervoerders, het is de schuld van de gemeentes en verzekeraars’

Trevvel 1

Toen er jaren geleden werd gezocht naar een vervoerder voor speciaal vervoer, voor onder meer ouderen en bijzonder onderwijs, hebben diverse bedrijven offertes ingediend. Al voordat deze vervoerder werd gekozen, was er gemor. Ik snap niet dat bij de desbetreffende ambtenaren die de aanbesteding gedaan hebben, inmiddels niet het kwartje is gevallen dat de goedkoopste aanbieder meestal niet de beste is. In dit geval is goedkoop ook weer duurkoop. Ik heb zelf mogen meemaken dat we ruim 6 uur onderweg geweest zijn voor een begrafenis. Het was dagen van tevoren aangevraagd, het werd op de dag zelf nog bevestigd en toch liep het zo gruwelijk fout.

Marianne Verbeek, Rotterdam

Trevvel 2

Dat de klachten zich opstapelen over taxidienst Trevvel, is weer een desastreus gevolg van de marktwerking van de VVD. Bij elke aanbesteding moet het weer goedkoper. De vervoerders schrijven zo laag in om de concessie maar te winnen, want de gemeente kiest tenslotte voor de goedkoopste vervoerder. Dat is natuurlijk niet de beste en nu zien we de gevolgen. Door de te lage inschrijving kunnen ze afspraken en contracten niet nakomen.

Quote Geef je personeel de tijd om het werk goed te doen en betaal ze fatsoen­lijk B. van der Gaag

Dat ze geen personeel kunnen krijgen, is niet zo verwonderlijk. Ik heb dit werk zelf gedaan: je verdient maar net het minimumloon, de werkdruk is enorm, je pauze gaat regelmatig de mist in waardoor je snel achter het stuur eet en je op den duur ander werk zoekt. Jammer dat dit werk door de marktwerking zo onaantrekkelijk is gemaakt, want het is enorm mooi en dankbaar. Dus vergeet de marktwerking, geef je personeel de tijd om het werk goed te doen en betaal ze fatsoenlijk. Als de regering nu het minimumloon nog eens verhoogt naar een acceptabel bedrag, dan zijn we er.

B van der Gaag, Spijkenisse

Trevvel 3

Hoe is het mogelijk dat gemeentes eisen dat een taxi- of schoolvervoerder zich aan contracten houdt? Hoe is het mogelijk dat zorgverzekeraars en gemeentes zulke onuitvoerbare eisen kunnen stellen aan vervoerders voor minimale tarieven? Tijdens corona was er geen enkele compensatie voor alle extra kosten. Zoals het stilstaan om te luchten, de schermen, het reinigen van de wagens en bijvoorbeeld mondkapjes. Ook wordt er geen rekening gehouden met de onbetaalbare verzekeringen voor taxi’s of de brandstofcrisis. Geen wonder dat elk gemiddeld taxibedrijf in de problemen komt bij het uitvoeren van de schoolritten en het ziekenvervoer. Is er nou niemand die opstaat en zegt: het is niet de schuld van de vervoerders, het is de schuld van de aanbesteders. Het zijn de gemeentes en de zorgverzekeraars die zich achter hun oren moeten krabben.

Afzender is bekend bij de redactie

