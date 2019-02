Het is nu zeker: Frank Paauw nieuwe politiechef Amsterdam

De vraag is alleen nog per wanneer Paauw precies in de hoofdstad aan het werk gaat. De verwachting is dat hij al in april begint. Afgelopen jaar gaf hij in een persgesprek nog aan dat rond de kerst duidelijkheid zou moeten zijn over zijn eventuele aanstelling. Dat die duidelijkheid zo lang op zich laat wachten komt volgens ingewijden onder meer door de eisen die Paauw stelt aan zijn nieuwe standplaats.

Eén van de meest opvallende eisen is dat Paauw heeft bedongen dat hij in zijn huidige woonplaats Den Haag wil blijven wonen. Het was tot nu toe gebruikelijk dat de Amsterdamse politiechef zich in Amsterdam vestigde. Maar met die gewoonte wordt nu volgens ingewijden gebroken.

Dat Paauws officiële aanstelling zo lang op zich laat wachten, heeft verder te maken met het streven bij het Rotterdamse korps tegelijkertijd zijn opvolger in de havenstad te presenteren. Maar wie dat moet worden, is zelfs bij de COR nog niet bekend. Voor Paauws benoeming liggen de stukken bij het ministerie en zijn alleen nog de laatste formaliteiten nodig.

De woordvoerder van de Rotterdamse politie zegt niet te kunnen reageren op het op handen zijnde vertrek van Paauw. ,,Het is een langdurig traject met veel partijen en gesprekken. De eenheid Rotterdam is op dit moment niet primair aan zet.’’

Geen twijfel

In Amsterdam twijfelt niemand meer aan de komst van de boomlange politiebaas. Daar is hij altijd als enige geschikte kandidaat gezien om in de voetsporen te treden van Aalbersberg die nu Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Frank Paauw begon zijn loopbaan bij de gemeentepolitie in zijn woonplaats en volgde in 2010 de Rotterdamse commissaris Aad Meijboom op die het veld moest ruimen na de strandrellen in Hoek van Holland, waarbij een bezoeker werd doodgeschoten door de politie. Frank Paauw diende van 1999 tot 2003 ook al in Rotterdam; als chef van het district Feijenoord-Ridderster. Het beveiligen van risicowedstrijden van Feyenoord en internationale voetbalwedstrijden behoorde tot zijn takenpakket. Hij was hoofdverantwoordelijke voor de veiligheid rondom de Kuip tijdens het EK van 2000. In 2004 ‘verhuisde’ Paauw terug naar ‘zijn’ Den Haag waar hij plaatsvervangend korpschef werd. Zes jaar later kwam hij terug naar Rotterdam. Afgelopen januari gaf hij in nieuwjaarsrede aan dat het zijn laatste in Rotterdam zou zijn.