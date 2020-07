Het is officieel: gemeenteraad wil Aboutaleb nog zes jaar als burgemeester

Burgemeester Ahmed Aboutaleb gaf eerder al aan nog zes jaar aan te willen blijven. Nu staat ook een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad achter zijn herbenoeming en steunt daarmee een derde termijn voor de geliefde burgervader. Daarover is donderdag in het geheim in de raad gestemd. De tweede termijn van Aboutaleb loopt in januari 2021 af.



Het besluit komt niet als een verrassing. Aboutaleb mag zich een populaire burgemeester noemen. Alleen Leefbaar Rotterdam gaf eerder aan niet voor de herbenoeming te stemmen, omdat de partij wil dat de bevolking een vorm van inspraak krijgt. Een partij als D66 had het er moeilijk mee, omdat Aboutaleb in hun oen een te streng veiligheidsbeleid voert. Maar een ruime meerderheid in de raad had al eerder aangegeven het dik eens te zijn met een herbenoeming. De Rotterdamse raad stuurt nu een aanbevelingsbrief naar de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Hij zal de brief doorsturen naar de minister van Binnenlandse Zaken. Daarna zal koning Willem-Alexander de herbenoeming officieel bekrachtigen.