Het is officieel: Rotterdam en omroepen tekenen contract voor songfestival

De handtekeningen werden gezet door verantwoordelijk wethouder Said Kasmi (D66, toerisme) en directeur Gerard Timmer van de NOS. Hiermee verplicht Rotterdam zich om te doen wat er in het destijds ingediende bidbook werd beloofd, zoals het investeren van 15,5 miljoen euro in de organisatie - de dekking daarvan is inmiddels rond -, het reserveren van minimaal drieduizend hotelkamers voor delegaties en hun entourage plus het langdurig beschikbaar stellen van Ahoy, waar in totaal negen shows plaatsvinden.