‘Het is voor familie van Orlando een nachtmerrie die tot op de dag van vandaag duurt’

Bij de Haagse rechtbank dient vanochtend de zaak van de 29-jarige Roy B. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de 17-jarige Rotterdamse scholier Orlando Boldewijn uit Rotterdam. De moeder van Orlando woont de regie-zitting bij. Ze gaf aan te hopen dat er meer bekend wordt over wat er in februari 2018 nou precies met haar zoon is gebeurd.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Roy B. Orlando in het koude water laten liggen zonder hem hulp te bieden óf hulp in te schakelen, terwijl hij wist dat de jongen in nood verkeerde. Het OM beschouwt dat als mishandeling met de dood tot gevolg.

Orlando kwam in februari 2018 om het leven, nadat hij in de Haagse wijk Ypenburg een date had met Roy B. die daar woonde. B. verbleef vaak met zijn drijvend vissershuisje op de plas de Blauwe Loper en daar had hij ook de ontmoeting met de Rotterdamse tiener. Nadat Orlando de bewuste nacht niet was thuisgekomen, gaf zijn moeder hem op als vermist. Acht dagen nadat ze dat had gedaan, werd Orlando’s stoffelijk overschot gevonden: op de bodem van de plas, precies op de plek waar het vissershuisje had gelegen.