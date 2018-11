Het is zeker: Rammstein komt naar de Kuip voor concert

Dit maakte de band geheel in stijl bekend via een video waarin een vleugel bestaande uit lucifers in de fik staat. Gistermiddag twitterde Concertpromotor Greenhouse Talent NL een foto wat het stadion in de havenstad moet voorstellen. Fans reageerden meteen enthousiast. Nadat de stadiontour zojuist officieel bekend werd gemaakt, vloog de website van de band uit de lucht door het enorme bezoekersaantal.

Vlammenwerpers

In 2012 trad Rammstein nog op in Ahoy Rotterdam. De keuze voor een stadion is niet geheel verrassend. ,,Ze hebben altijd vuurwerk en vlammenwerpers bij hun optredens. Dit is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van hun optreden. In een concerthal werkt dat niet. Daarom moet het wel ergens buiten en open zijn.”