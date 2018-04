Het kán: uitstoot raffinaderijen naar leeg gasveld

De vervuilende uitstoot van de olieraffinaderijen in de Rotterdamse haven kan naar lege gasvelden onder de Noordzee, in plaats van de lucht in. Het afvangen van de CO2 en opslag van het broeikasgas onder de grond is technisch haalbaar. Dat blijkt uit een studie van het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN).

Het afvangen van CO2 is belangrijk vanwege de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Over twaalf jaar moet de uitstoot van het broeikasgas zijn gehalveerd en in 2050 teruggebracht tot vrijwel nul. De Rotterdamse haven is nu een van de grootste koolstofdioxide-producenten, verantwoordelijk voor 20 procent van alle CO2-uitstoot van Nederland. Lukt afvang niet, dan moeten de raffinaderijen in de grootste haven van Europa uit.

Het Havenbedrijf Rotterdam zegt de afvang en opvang van CO2 als tijdelijke maatregel te zien. Volgens de havenbeheerder zullen de raffinaderijen en chemiefabrieken op termijn wel kunnen overstappen op andere energiebronnen als elektriciteit en waterstof.

Nu het plan technisch mogelijk lijkt te zijn, onderzoeken het Havenbedrijf, Gasunie en EBN de financiële haalbaarheid. Een investeringsbeslissing voor het project wordt in 2019 verwacht.

Bij het zogeheten Porthos-project, dat staat voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage, gaat de CO2 met een pijpleiding naar een leeg gasveld dat circa 25 kilometer uit de kust ligt onder de bodem van de Noordzee. Dat is volgens het Havenbedrijf een afgesloten reservoir van zandgesteente. De verwachting is dat voor dit project in Rotterdam jaarlijks 2 tot 5 miljoen ton CO2 kan worden opgeslagen. Een klein deel van het gas gaat niet naar het lege gasveld, maar naar de glastuinbouw in Zuid-Holland. Daar dient de CO2 als meststof om planten in kassen sneller te laten groeien.

De Rotterdamse haven houdt woensdag een conferentie over de energietransitie en klimaatmaatregelen. Behalve over het Porthos-project gaat het ook over restwarmte, geothermie, isolatie, efficiëntie in de procesindustrie en recycling.