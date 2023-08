Het Kasteel is het pronkstuk van Spangen, maar Spartanen komen veelal van elders

Grootste ziekenhuis van het land doet ongezond eten in de ban: ‘Alsof vleesver­van­gers zo gezond zijn’

Ziekenhuis Erasmus MC doet ongezond voedsel in de ban. Niet alleen voor patiënten, ook voor bezoekers en medewerkers. Dat betekent dat Albert Heijn To Go het assortiment met frisdrank en snoepgoed drastisch moet inkrimpen. En wat te denken van de hamburgers die het restaurant op vrijdag voorschotelt?