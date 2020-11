Het kon éven niet op voor Eerdmans, maar nu staat hij met lege handen: ‘Toch ben ik opgelucht’

Da's weer eens wat anders: geen vlees, maar kruidnoten in een kroket

26 november Een kroket met een vulling van kruidnoten. Dat klinkt als een ongewone combinatie, maar niet voor horecaondernemer Jeroen Tijl (23) van snackbar Kruik in Middelharnis. Hij verkoopt de kruidnotenkroket sinds deze maand in zijn winkel. Het product valt in de smaak bij zijn klanten. ,,Ik verkoop er gemiddeld dertig per dag.”