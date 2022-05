Het liedje van deze studentenband kent écht iedereen (en straks vieren ze groots feest in Ahoy)

Veertig jaar. De meeste bands houden dat niet zo lang vol. Wat is het geheim?

De Hermes House Band is 1982 opgericht door studenten. Maar zodra je was afgestudeerd, ging je eruit en zorgde je voor een opvolger. Hierdoor is de band eigenlijk altijd jong en fris gebleven. Maar oudere bandleden bleven altijd in contact met de groep. Jongeren kunnen dus altijd gebruik maken van kennis en ervaring van de ouderen. In totaal hebben we 127 oud-bandleden, dat is uitzonderlijk. Maar inderdaad, een band die al veertig jaar bestaat blijft bijzonder, zo voelt dat ook.

En dat allemaal dankzij I will survive.

Dat nummer sloeg echt boven alle verwachtingen aan. We hebben trouwens veel meer hits gehad, maar die zijn wat bekender in het buitenland. Wat weinig mensen weten is dat de HHB meerdere albums heeft uitgebracht met zelfgeschreven Nederlandstalige nummers. Het is mooi om te zien hoeveel creativiteit er in deze groep zit.

Jullie vieren het jubileum in Ahoy. Dat zal een groot feest worden.

Absoluut. We vierden vaker ons lustrum , maar dit is een moment waarop we laten zien hoe groot de familie van de Hermes House Band is. Ahoy is daarvoor de beste plek. We staan 17 september op het RTM-podium met een enorme bezetting. Bandleden van het eerste begin tot nu spelen samen op één podium. Dat zijn mensen van twintig tot zeg maar zestig jaar. We nemen het publiek mee langs de geschiedenis van de HHB en spelen alle grote hits.

En een feestje heeft natuurlijk een afterparty. Wat zijn jullie daar van plan?

Er volgt inderdaad nog een HHB-Backstage-afterparty. Alle oud-bandleden treden dan op in de bezetting van toen. Dat levert ongetwijfeld bijzondere momenten op.

