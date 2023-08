Het lijkt wel lente! Slootjes opnieuw bomvol kuikens: wat is er aan de hand?

Belangrij­ke dag voor Rotterdam­se haven: rechter bepaalt of miljarden­pro­ject mag doorgaan

De Rotterdamse haven houdt zijn adem in: woensdag maakt de Raad van State bekend of de opslag van CO2 uit de haven in een onderzees gasveld mag doorgaan. De belangen zijn gigantisch, met het project zijn miljarden euro’s gemoeid. En nog veel belangrijker: als het niet doorgaat, komen de klimaatdoelstellingen in gevaar, althans dat claimen de voorstanders. Vijf vragen en antwoorden over dit veelbesproken project.