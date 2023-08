Het moet afgelopen zijn met de dringende auto’s bij het plein, misschien gaan straten rond scholen wel dicht

20-jarige Rotterdam­mer neergesto­ken in Charlois, twee vrouwen en een man opgepakt

Twee vrouwen (van 21 en 52) en een man (43) zijn gearresteerd na een steekincident in de Groepstraat in de Rotterdamse wijk Charlois. Rond 01.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een 20-jarige Rotterdammer daarbij gewond.