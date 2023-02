Het nieuwe Feyenoord City: geen stadion, wel veel woningen (en misschien toch een icoon)

UPDATE | Met video Catastrofa­le brand bij jubileren­de voetbal­club: ‘Ik heb als een kleine jongen staan huilen’

Vernietigende vlammen legden zaterdagavond de nét opgeknapte kantine van voetbalvereniging BVCB uit Bergschenhoek in de as. Het verdriet bij de leden, voor wie 2023 juist een feestjaar had moeten worden, is groot. ,,Ik heb als een kleine jongen staan huilen.”

5 februari