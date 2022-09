Het nieuwe gezicht van Leefbaar wil in gesprek met RJK-hooligans: ‘Kom maar op als je ballen hebt’

Agressieve man (42) die zich verzette bij zijn arrestatie en werd getaserd overleden

De 42-jarige man uit Rhoon die zich vorige week hevig verzette bij een aanhouding en daarna onwel raakte, is overleden in het ziekenhuis. Bij de aanhouding werd een taser en een politiehond ingezet. Die laatste beet hem in zijn been. De Rijksrecherche doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

