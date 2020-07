Het ontroerende verhaal achter het succes van Orgel Joke: ‘Mijn man had het te gek gevonden’

Update/video Twee zwaargewon­den bij ongeluk in Vlaardin­gen, omstanders bemoeien zich met hulpverle­ning

11:00 Bij een auto-ongeluk aan de Van Beethovensingel in Vlaardingen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen zwaargewond geraakt. Een derde slachtoffer is met minder ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Drie auto's liggen volledig in de kreukels.