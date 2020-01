Het Openbaar Ministerie opent de aanval op Tikkie-fraudeurs

Eenvoudig en supersnel geld overmaken door middel van betaalapps als Tikkie is niet meer weg te denken. Maar het biedt internetoplichters bijna net zo simpel de mogelijkheid bankrekeningen van nietsvermoedende slachtoffers te plunderen. Exacte cijfers zijn er nog niet, maar dat in de Rotterdamse regio het aantal gevallen van deze vorm van fraude het afgelopen jaar explosief is toegenomen, staat duidelijk vast.



Het gebeurt vooral op verkoopwebsites als Marktplaats. Oplichters doen zich voor als potentiële kopers die geïnteresseerd zijn in een aangeboden product. Voordat ze willen betalen, vragen ze de verkoper één cent over te maken om te controleren of die wel te vertrouwen is, omdat ‘er al zo veel fraudeurs actief zijn op internet’. Bij het klikken op de link van het betaalverzoek wordt het slachtoffer naar een valse website geleid, die lijkt op die van zijn of haar bank. Zodra daar de gegevens zijn ingevuld, kunnen de oplichters bij de rekening en trekken ze die leeg.

,,Met fraude als bij Tikkie moet je wel iets weten van digitalisering. Daarom hebben we er een speciaal digiteam voor geformeerd’’, zegt justitiebaas De Beukelaer. ,,We zien de criminaliteit verschuiven: van het fysieke, zoals een woninginbraak, naar het digitale. Betaalverzoekfraude is ingenieus bedacht en we weten nog niet hoe groot het is. Daar anticiperen we op door te investeren in cybercrime. Dat begint letterlijk bij de scholing. We hebben speciale cyberofficieren die alleen maar digitale fraudeonderzoeken leiden en anderen binnen het parket opleiden. Binnen een paar jaar zijn we allemaal aan de cybercrime; ook de basisteams van de politie.’’

De brede inzetbaarheid van politie en justitie op het gebied van cybercrime leverde afgelopen maand nog een mooi succes op. Nadat meerdere gedupeerden zich hadden gemeld, kon een 20-jarige Rotterdammer worden aangehouden. Hij wordt ervan verdacht door middel van de betaalapp Tikkie tientallen gedupeerden enkele tienduizenden euro’s afhandig te hebben gemaakt.

De slachtoffers hadden via Marktplaats spullen aangeboden en kregen het verzoek om via Tikkie één cent te betalen. Ze klikten op een link, vulden hun bankgegevens in en gaven de vermeende oplichter zo toegang tot hun bankrekening.

,,Het gemak waarmee met een Tikkie betaald kan worden, is een belangrijk issue’’, zegt De Beukelaer. ,,Even snel een cent overmaken. Zo gebeurd. Je staat er verder niet bij stil. Daarin schuilt het gevaar.’’