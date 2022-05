Het rauwe koekjesdeeg van Let's Dough It kun je wél veilig snoepen, in 125 verschillende smaken

Als Sylke Kempe koekjes ging bakken, at ze altijd het liefst het deeg rauw op. Ze besloot van deze ‘guilty pleasure’ haar baan te maken en ontwikkelde voor haar webwinkel Let's Dough It een recept zonder ei, waardoor het rauwe deeg veilig gesnoept kan worden. Inmiddels is haar kleine keuken in Rotterdam vervangen door een bedrijfsruimte van 300 vierkante meter en verkoopt ze ruim 125 verschillende smaken koekjesdeeg.

125 smaken? Passen er wel zoveel smaken bij koekjesdeeg?

,,Bijna alles past wel bij cookie dough. Soms zie ik nieuwe producten in de supermarkt waarmee ik het kan combineren, of ik haal inspiratie uit bekende desserts, zoals tiramisu bijvoorbeeld. Je kan het zo gek niet bedenken of je kan het wel omtoveren tot koekjesdeeg. We hebben bijvoorbeeld ook een dropsmaak gehad, met Apekoppen, die snoepjes van Katja. Smaken die hard lopen zijn bijvoorbeeld chocola en karamel, maar ook de berry bastogne met bastognekoek en framboos. We vragen onze volgers ook welke smaken ze willen.’’

Het rauwe ei dat normaal in koekjesdeeg zit, kan salmonella veroorzaken. Waarom kun je jullie deeg wel veilig eten?

,,Ons deeg bevat helemaal geen ei. Ik ben gaan daarmee gaan experimenteren om een beetje dezelfde structuur te krijgen. Het meel is ook verhit, waardoor het veilig is om te eten.’’

Zijn er dan zoveel mensen die rauw koekjesdeeg willen snoepen?

,,Ja, we hebben zo’n vijftienhonderd bestellingen per week en dan ongeveer 1,5 kilo per bestelling. Sommigen gebruiken het voor het bakken, maar zo'n 80 procent van de klanten eet het deeg ook echt rauw. Het is mijn guilty pleasure en ik wilde kijken of er meer mensen zijn die dit kennen en lekker vinden. Dat bleek zo te zijn.’’

Quote Het is veel harder gegroeid dan dat ik had durven dromen. Sylke Kempe , Let’s Dough It

,,We verkopen inmiddels in Nederland, België, Duitsland en af en toe in Luxemburg. We hebben best geluk gehad met de coronaperiode. Mensen gingen meer online winkelen en op zoek naar lekkernijen, om toch te kunnen genieten thuis. Het is veel harder gegroeid dan dat ik had durven dromen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.