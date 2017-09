'Het stadsgevoel dat mijn vader aan mij overbracht'

Steeds meer fusies christelijke en openbare scholen

Steeds meer christelijke en openbare scholen in de Rotterdamse regio zien zich genoodzaakt te fuseren. Na de eerste fusieschool op Zuidland vorig jaar zijn er nu nog zes scholen op het eiland Voorne-Putten die praten over samengaan. Ook in de Hoeksche Waard is afgesproken dat het bijzonder en openbaar onderwijs bij te weinig leerlingen fuseren.