Het tekort aan leraren loopt op, terwijl ze ook nog als modepolitie, diëtist en psycholoog aan de slag moeten

Een greep uit het onderwijsnieuws in de afgelopen weken is in ieder geval veelzeggend. Zo haalde directeur Mark van Burgel van het Comenius College in Nieuwerkerk aan den IJssel de krant omdat hij tieners soms zo bloot en provocerend gekleed door zijn school ziet lopen, dat hij vindt dat hij de jeugd tegen zichzelf in bescherming moet nemen. Uit die kleding blijkt ‘geen respect blijkt voor zichzelf, voor anderen in de schoolomgeving en voor de bredere context van de maatschappij’.

De Rotterdamse schoolleiders moeten op stel en sprong vrijwilligers regelen, omdat de overheid heeft bedacht dat kinderen in de stad thuis zo slecht eten − vaak omdat de ouders geen geld hebben − dat de scholen die maaltijden gaan bereiden.

Als het over het geestelijk welzijn van jongeren gaat, krijgen docenten steeds weer de opdracht om te signaleren wanneer kinderen in de put zitten.

Quote Alsof het klaslokaal de oplossing is voor alle problemen waarmee jongeren kampen

Het gaat zo vaak over scholen, maar zelden over onderwijs. Alsof het klaslokaal de oplossing is voor alle problemen waarmee jongeren kampen. Docenten zijn medeverantwoordelijk voor dat idee, want vaak hebben zij uit idealisme voor het vak gekozen. Alleen; al die extra taken − van modepolitie en diëtist tot psycholoog − leiden wel af van de corebusiness: lesgeven. Goed kunnen rekenen en schrijven zou juist de basis voor een succesvol leven moeten zijn.

Krijgen geen lessen meer

Vroeger was niet alles beter. Integendeel, het onderwijs heeft zich ontwikkeld. Veel scholen hebben voor al die extra taken apart, gespecialiseerd personeel in dienst, maar het drukt wel op het werk en de begroting. En dat terwijl er sprake is van grote lerarentekorten. Die zijn inmiddels zo nijpend, dat op sommige middelbare scholen klassen geen lessen meer krijgen in belangrijke vakken. Moet je al die extra taken wel willen als er ondertussen geen docenten zijn om wiskunde, Nederlands, Duits of biologie te geven? Als niemand voor die klas staat, is een leerling die te bloot gekleed is, een luxeprobleem.

Zolang dat leerkrachtentekort niet is opgelost, kan met goed fatsoen niet weer een nieuwe extra taak voor de leraar worden bedacht.

