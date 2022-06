Het vallende tafeltje

Rotterdam Airport heeft deze zomer geen ruimte meer voor extra vluchten, laatste vrije plekken ingevuld

Maakte Rotterdam The Hague Airport vorige week nog bekend zo'n 2 tot 3 extra vluchten per dag te kunnen afhandelen, nu zijn die laatste vrije plekken in het zomerschema ingevuld. Tot eind augustus heeft de Rotterdamse luchthaven geen ruimte meer om extra vluchten over te nemen van het te drukke Schiphol.

