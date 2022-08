Het vele koppen zou Sparta-icoon Wout Holverda uiteindelijk fataal worden

Deze week het verhaal van Wout Holverda (1958-2021) in de rubriek Van Wieg tot Graf. ,,Jongens, morgen ben ik het toch weer vergeten’’, zei Wout dan, met zijn pretoogjes en bulderende schaterlach die je al van verre kon horen. Op Het Kasteel, of ergens in Maastricht, Enschede, Groningen of bij andere clubs waar hij zelf op het veld had gestaan. Het was een wens geweest die Wout tijdens een interview met Voetbal International uitsprak: neem me mee naar Sparta. Hij was toen al ziek en zat op een gesloten afdeling in een verzorgingshuis.