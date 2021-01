Het verdriet van de vele nooit opgehaalde bruidsjurken: ‘Achter elke jurk schuilt een corona-verhaal’

Het was een emotioneel zwaar jaar, zowel voor de bruiden als de ondernemers in de trouwbranche, weet eigenaar van ADM Bruidsmodewinkel Haydi Jalvand. ,,Niemand had nog zin in een trouwfeest terwijl alle voorbereidingen rond waren.” Door de corona-maatregelen hebben alle stellen hun bruiloft moeten afzeggen. Eerst kon het nog met 100 man. ,,Toen hebben sommigen van de lentebruiden hun bruiloft alsnog in de zomer gehouden.” Dat gaf Jalvand iets meer lucht. Waar moest Jalvand anders al die bruidsjurken opbergen?



In de kast bij de winkel aan de Groenendaal in Rotterdam hangen veertig jurken. Stuk voor stuk in de wacht om opgehaald te worden. ,,Er liggen hier nog jurken uit 2019, van bruiden die het jaar daarna een groots feest gepland hadden,” vertelt Jalvand. ,,De een had trouwplannen op een eiland, de ander had plannen om een geliefde naar Nederland te halen. Het doet me pijn als ik die jonge meiden hoor vertellen dat dat allemaal niet doorgaat.”