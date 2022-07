Het voormalige kantoorgebouw naast het station van Schiedam verandert straks in een ranke woontoren

In oktober kun je wonen in een voormalig kantoor­pand in Schie­dam-Ket­hel, midden in de natuur

De oplettende voorbijganger zal het niet zijn ontgaan: er wordt gewerkt in het al jaren leegstaande kantoorpand aan de Kerklaan in Schiedam-Kethel. Het gebouw krijgt een nieuwe bestemming. In oktober wordt fase 1 van het project Kethelhof opgeleverd. In totaal gaat het om 24 woningen en 4 bedrijfswoningen.

14 juni