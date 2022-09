Het was een loods en uitgaansplek, nu herrijst Fenix als museum uit zijn as

Gezocht: tweedui­zend koffers voor een enorm doolhof vol verhalen

Museum Fenix, dat in 2024 de deuren opent in Rotterdam-Katendrecht, is op zoek naar zo’n tweeduizend koffers. Die vormen straks een enorm doolhof vol verhalen over migratie, waar bezoekers doorheen kunnen dwalen. Conservator geschiedenis Rutger Doop trekt het land in om ze te verzamelen.

