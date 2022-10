Hier komt de goedheiligman dit jaar aan in Rotterdam

update Bewoonster (32) met jonge kinderen in woning tijdens explosie in Rozenburg

Bij een woning aan de Juliana van Stolberglaan in Rozenburg is in de nacht van zondag op maandag een explosie geweest. Tijdens de explosie waren een moeder (32) en haar twee jonge kinderen in de woning. De politie is op zoek naar de dader.

