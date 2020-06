Hier komt het groenste buitenrestaurant van Rotterdam

De Maaltuin bestaat sinds 2016 en doet steeds een andere bijzondere buitenplek in Nederland aan. Zo kon je eerder aanschuiven voor vier gangen in de Botanische Tuin in Utrecht en bij Paleis Soestdijk. Trompenburg, waar De Maaltuin vorige lente al even was, is zo'n verborgen parel. Voor het eten is er een rondleiding door de historische bomen- en plantentuin.