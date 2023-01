Hier kunnen we ons het komende jaar op gaan verheugen

Van Koningsdag, tot het Rotterdam Pride Festival en (mogelijk) de opening van de metrolijn naar het strand in Hoek van Holland: 2023 is een jaar waarin we ons weer mogen verheugen op een aantal zeer leuke evenementen. Om het wat makkelijker voor je te maken, hebben we de twaalf belangrijkste op een rij gezet.

De Vrienden van Amstel Live jubileumeditie, Ahoy Rotterdam

5-27 januari

Met een biertje helemaal losgaan op een van je favoriete Nederlandse artiesten? Vanaf 5 januari kan het weer, als De Vrienden van Amstel Live weer plaatsvindt in Rotterdam Ahoy. Het is een bijzondere editie dit keer, omdat de Nederlandse concertreeks 25 jaar bestaat. Daarom vinden er maar liefst twintig concerten plaats, waarin onder meer Guus Meeuwis, Nick en Simon, Davina Michelle, Danny Vera en Emma Heesters op het podium zullen schitteren.

Als je er nog bij wilt zijn, wees dan snel, want de kaartverkoop gaat razendsnel! Een kaartje kopen doe je hier.

Volledig scherm Een show van de Vrienden van Amstel Live in 2022, ter illustratie. © Marcel Wagenaar

Feyenoord-Ajax

22 januari

Bij veel Feyenoordsupporters zal de agenda op 22 januari gevuld zijn met één activiteit: de Klassieker. Dit keer is die nog net wat bijzonderder. Want, na twee coronajaren, kan Feyenoord weer rekenen op steun van 47 duizend supporters in het stadion. Om 14.30 uur trapt Feyenoord af tegen Ajax. Het belooft, zoals altijd, een zinderende wedstrijd te worden.

Volledig scherm Tijdens de laatste Klassieker in de Kuip, op 19 december 2021, moest Feyenoord het onderspit delven. © Pro Shots / Kay int Veen

International Film Festival Rotterdam

25 januari - 5 februari

Nog een kleine maand wachten en dan verandert Rotterdam tien dagen lang weer in een heuse filmstad, tijdens het International Film Festival Rotterdam (IFFR). Tien dagen lang kun je als bezoeker kiezen uit groot aanbod van films, afkomstig van veelbelovende filmmakers uit ruim zestig landen. Anders dan voorgaande jaren, zullen er dit jaar geen beperkende coronamaatregelen zijn. Dat betekent volle zalen en een hoop gezelligheid, in onder meer Cinerama, Worm, Lantarenvenster, KINO, Theater Rotterdam, de Doelen en het Luxor Theater.

Het complete festivalprogramma wordt op dinsdag 18 januari bekend gemaakt.

Volledig scherm Een voorstelling van het IFFR in Cinerama. Beeld ter illustratie. © IFFR

Opening metrolijn naar strand Hoek van Holland

Datum nog onbekend

Zou het dan echt: met de metro afreizen naar het strand in Hoek van Holland? De hoop van veel strandliefhebbers was groot vorig jaar zomer, toen het erop leek dat de eerste badgasten eind juli met de metro direct naar zee konden gaan. Zij werden helaas teleurgesteld. De opening werd uitgesteld, omdat er nog een aantal ‘restpunten’ moesten worden opgelost.

Wethouder Vincent Karremans (VVD) stelde in november vorig jaar dat ‘alles op alles’ zou worden gezet om snel te beginnen. Toch heeft dat nog niet geresulteerd in een definitieve openingsdatum. Maar de kans dat die ergens in aankomend jaar ligt, is groot. We blijven ons er dus op verheugen!

Volledig scherm In 2022 werden al wel meerdere testritten op het tracé Haven-Strand uitgevoerd. © Roel Dijkstra

Rotterdam Marathon

15 en 16 april

Ieder jaar trekken tienduizenden mensen de hardloopschoenen uit de kast voor de NN Marathon Rotterdam. Het is de 42e keer dat de marathon, die bekend staat als een van de best bezochte marathons in de wereld, wordt georganiseerd. Het evenement trekt bijna een miljoen bezoekers.

De deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden. Zo kun je je onder meer inschrijven voor The Marathon Rotterdam Walk (wandeltocht), voor de City Run (4,2 kilometer), voor de 1/4 marathon (10,55 kilometer) en voor de échte marathon (42,195 kilometer).

Ook kinderen kunnen hun hardloopkwaliteiten laten zien, tijdens de NN Kids Run (1 of 2,5 kilometer).

Koningsdag

27 april

Koning Willem-Alexander viert op 27 april 2023 zijn verjaardag met zijn familie in Rotterdam. Hij viert dan ook zijn 10-jarig koningschap. De dag heeft als thema ‘Wij zijn allen kings & queens’. Volgens de gemeente betekent het thema ‘dat iedereen anders, maar bijzonder is’. Ze willen daarmee laten zien dat Rotterdam niet in hokjes denkt en tijdens Koningsdag de mooie kanten van iedereen ziet.

Hoe de dag er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Maar wat we wel weten is dat samen met de stad een programma wordt ontwikkeld. Rotterdammers kunnen hun ideeën voor Koningsdag delen via koningsdaginrotterdam.nl.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima tijdens Koningsdag 2022 in de binnenstad van Maastricht. © ANP

Vlaardingen 750 jaar

14 mei

Heel 2023 viert Vlaardingen dat de stad al 750 jaar over stadsrechten beschikt. Dat betekent een jaar lang feest met als hoogtepunt een grote viering rondom de verjaardagsdatum van 14 mei 2023 in het centrum van Vlaardingen. Leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs krijgen op die dag een aangepast lesprogramma.

Ook staan de Vlaardingers op een andere manier stil bij de viering. Zo kunnen ze een speciale vlag uithangen die gratis kan worden aangevraagd.

Toffler Festival

27 mei

Ook dit jaar is het altijd populaire Toffler Festival te bezoeken in het Roel Langerakpark, op zondag 27 mei. Vorig jaar mocht het festival maar liefst 14.000 bezoekers verwelkomen. De tickets zijn nog niet de verkoop in gegaan, maar ervaring leert dat de kaartjes voor dit festival als warme broodjes over de toonbank gaan. Je kunt je alvast pre-registreren om je kans te vergroten om een kaartje te bemachtigen.

Door je online aan te melden voor het festival krijg je de kans om al vanaf 24 januari kaarten te kopen, waar de reguliere verkoop op 26 januari begint.

Rotterdam Pride Festival

1 juni t/m 11 juni

Om de tiende verjaardag van de Rotterdamse Pride te vieren, kun je tijdens de eerste tien dagen van juni volop genieten van feesten, optochten en lezingen. Zoals altijd begint de Pride van Rotterdam met de Pride Walk vanaf het Leuvehoofdpark door het centrum van Rotterdam. In verband met de veiligheid wordt de rest van de route niet bekend gemaakt.

Het programma van het Pride Festival is divers met een mix van urban-, pop-, dance- en technomuziek. Met de Pride wordt aandacht en zichtbaarheid gevraagd voor de LGBTQ+ gemeenschap.

Volledig scherm Publiek tijdens Roze Zaterdag aan de Coolsingel. Deze dag vindt plaats tijdens de Rotterdam Pride week. © ANP / ANP

Keti Koti

1 juli

Tijdens Keti Koti wordt de afschaffing van de slavernij in Nederland en Suriname gevierd. Op 30 juni vindt de herdenking plaats en het feest begint op 1 juli met het Keti Koti Festival. Keti Koti betekent ‘Ketenen Gebroken’. Op deze dag is overal in de stad het Surinaamse gerecht ‘heri heri’ te krijgen. Het is een traditioneel eenpansgerecht van cassave, banaan, zoete aardappel, ei en bakkeljauw, dat gegeten werd door tot slaaf gemaakte mensen en nu symbool staat voor verbinding met de voorouders en de slavernijgeschiedenis.

Verder worden er tal van activiteiten georganiseerd die bezoekers meer leren over de geschiedenis van de Trans-Atlantische slavenhandel en driehoekshandel.

NN North Sea Jazz Festival

7 tot en met 9 juli

Een festival dat dit jaar al 47 jaar bestaat, en sinds 2006 in Rotterdam Ahoy plaatsvindt: het NN North Sea Jazz Festival. Inmiddels is het uitgegroeid tot een internationaal festival dat jaarlijks tussen de 70 en 75 duizend bezoekers mag ontvangen.

Zoals de naam al doet vermoeden kun je naar jazzmuziek luisteren, maar vergis je niet want er zullen nog veel meer muziekgenres de revue passeren. Denk hierbij aan blues, soul, funk, hiphop, world, pop en nog veel meer. Het draait vooral om jazzmuziek van het verleden, het heden en de toekomst. Wie dit jaar zullen optreden is nog onbekend, maar zowel grote als kleine namen komen bij North Sea Jazz voorbij.

Wereldhavendagen

2, 3 en 4 september

Denk je aan Rotterdam, dan denk je aan de Rotterdamse haven. Om mensen te laten zien wat er allemaal in die haven gebeurt worden jaarlijks in het eerste weekend van september de Wereldhavendagen georganiseerd en dat gebeurt al sinds 1978. Afgelopen jaar kwamen er maar liefst 350.000 bezoekers naar Rotterdam om de veelzijdige activiteiten van het evenement bij te wonen.

Volledig scherm De Wereldhavendagen trekken altijd honderdduizenden bezoekers. Beeld ter illustratie. © Killian Lindenburg

