Hier kwam maar één op de vijf mensen stemmen: ‘Ze zoeken het maar uit, ik leg me erbij neer’

Hier zijn leden meer geld kwijt aan parkeren dan aan contribu­tie: ‘Idiote verhouding’

Wat tennisvereniging Deuce Again in Rotterdam-Zuid is overkomen, dat is het schrikbeeld van vele tientallen sportclubs, blijkt uit onderzoek. De tennisclub zag 10 procent van haar leden vertrekken nadat betaald parkeren werd ingevoerd. De zorgen zijn groot.