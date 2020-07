Hierdoor kon drugsbaron Çetin G. jarenlang onder de radar blijven

Stank door brand in compost­hoop bij afvalbreng­sta­ti­on in Bergschen­hoek

9:16 In een compostloods in Bergschenhoek is donderdagochtend een brand uitgebroken. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan doordat er al urenlang iets aan het broeien was in de afvalhoop. De brand zorgt voor een vieze geur en flink wat rook in de omgeving.