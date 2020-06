Hierom heeft Jon (80) een hometrainer op zijn balkon gezet

Update Enorme ravage na frontale botsing in Bleiswijk

14:05 Op de Overbuurtseweg in Bleiswijk zijn twee personenauto’s vrijdagmiddag even na 12.00 uur frontaal op elkaar gebotst. Wonder boven wonder konden de inzittenden hun auto’s zelfstandig verlaten en raakte er niemand gewond. De ravage is enorm.