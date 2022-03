Hij fietst naar zijn werk, is voetbalfan en toponcoloog: dit is de opvolger van Ernst Kuipers

Aandacht voor dodelijk­ste kanker­soort: ‘Iedereen met longen kan kanker krijgen, niemand verdient het’

Franciscus Gasthuis & Vlietland was vrijdag een van de 35 ziekenhuizen die deelnam aan The White Ribbon Tour om aandacht te vragen voor longkanker, de dodelijkste kankersoort. Ook op de locatie Vlietland in Schiedam kwamen de estafettelopers aan met het witte lint. Wat niet veel mensen weten is dat het oncologiecentrum van Franciscus Vlietland zich inzet voor baanbrekend dna-onderzoek.

