Hij rijdt! Eerste officiële rijdag Hoekse Lijn probleemloos van start: ‘Sommige mensen moesten zelfs staan’

Justitie trekt acht dagen uit voor proces insuline­moor­den

6:05 De rechtszaak tegen Rahiied A. uit Rotterdam die verdacht wordt van vier moorden en zeven pogingen daartoe in 2016 en 2017 op bejaarde bewoners en patiënten van verpleeg- of verzorgingstehuizen, wordt een omvangrijk proces. De rechtbank trekt er liefst acht dagen voor uit. De eerste zitting is op 18 november. Deze week dient nog een voorbereidende rechtszaak.