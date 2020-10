Historicus: Slavernijverleden van Rotterdam is veel groter dan gedacht

Website ballondruk­ker in plat Rotterdams: ‘Je ken ze vulle met lucht en dan gaan lopen uitdelen’

30 oktober Je ken ze vulle met luchf of met helium, en dan gaan lopen uitdelen aan kinderen op de mart, de braderie of de kerremis. Een bedrukte ballon in het Rotterdams is absoluut geen probleem. De website van de Rotterdamse ballondrukkerij is alvast in het plaatselijke dialect geschreven. Marcel Vermeer legt uit waarom dit gers is.