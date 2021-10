Historisch: voor het eerst is tanken in België ook voor Rotterdammers lonend

PvdA over de rooie na zoveelste lekkage in MiniWorld: ‘Wethouder kan de borst natmaken’

7 oktober De PvdA in Rotterdam wil het naadje van de kous weten over de aanhoudende lekkages waarmee de attractie MiniWorld Rotterdam kampt. Directeur Marc van Buren lucht vandaag op AD.nl zijn hart over de ergernis die hij heeft en de vele kosten die hij moet maken om de voeten droog te houden in het miniatuurwereldje aan het Weena. PvdA’er Dennis Tak wil volgende week al een debat. ,,Mijn geduld is op.’’